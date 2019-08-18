الأسترالية بيني تحصد ذهبية «التراب» في مونديال الرماية

المصدر: فنلندا - البيان الرياضي

اكتمل عقد منتخبنا لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» المشارك في بطولة كأس العالم لرماية الأطباق المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «طوكيو 2020» بوصول الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم إلى مدينة لاهتي الفنلندية مقر البطولة وكان سبقه كل من محمد حسن وسيف فطيس ومن المقرر أن يشارك الفريق في المنافسات التي تنطلق يومي 19 و20 الجاري.

وعلى مستوى منافسات بطولة السيدات توجت الرامية الأسترالية بيني سميث بطلة لبطولة السيدات لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» والتي اختتمت أمس بعد منافسة شرسة من الفنلندية ماكيللا والأسترالية سكانالا والروسية الصاعدة دايرا والصينية وانج والإيطالية روسي في نهائي مثير بعد أن أنهت الجولات الخمس التأهيلية برصيد 111 طبقاً في المركز الثالث.

وفي النهائي تفوقت على نفسها وحققت 45 طبقاً لتنال ذهبية البطولة وبطاقة التأهل الأولمبية «طوكيو 2020» وتلتها في المركز الثاني الفنلندية ماكيللا برصيد 40 طبقاً ونالت الميدالية الفضية وتأهلت معها إلى الأولمبياد واحتلت المركز الثالث والميدالية البرونزية الأسترالية سكانالا برصيد 33 طبقاً لتنال الميدالية البرونزية.

بطولة الرجال

وعلى صعيد بطولة الرجال تشهد البطولة اليوم جولتين «الرابعة والخامسة» ثم النهائيات والتي سيحظى فيها بالمشاركة لستة رماة هم الأفضل رقمياً بعد الجولات الخمس وانفرد بالصدارة عقب نهاية الجولة الثالثة الرامي التركي اينام برصيد 73 طبقاً بعد أن حقق العلامة الكاملة في الجولتين الثانية والثالثة فيما يلاحقه وبفارق نقطة المالطي ويليام برصيد 72 طبقاً ثم رام بورتريكو جوا ازفيدو والالماني اندريس 71 طبقاً.

وتساوى في المركز الخامس تسعة رماة بينهم الأسطورة التشيكي جيري ليبتاك والأمريكي سكوت والبولندي توماز والأسترالي توماس والكرواتي ماركو والإيطالي بيللو جوفياني والإسباني اندريس والباكستاني نديم محمد والكوري اهن ديميرنغ.

أما الرماة العرب فقد جاء أفضلهم كل من المصري عبد العزيز محيلبة والمغربي عبد المنعم بدين والمصري أحمد قمر برصيد 69 طبقاً واحتلوا المراكز 14 و15 و20 تباعاً يليهم اللبناني في المركز 53، ومروان عبد اللطيف والكويتي خالد المضف برصيد 66 طبقاً ثم الكويتي ناصر المقلد في المركز الـ61 برصيد 65 طبقاً.

وبالنسبة لرماتنا حقق سيف الشامسي 62 طبقاً وخالد الكعبي 56 طبقاً وحمد بن مجرن 55 طبقاً وهي نتائج بعيدة تماماً عن المنافسة.