الأردن جاهز لاستضافة «عربية الريشة» للناشئين

المصدر: عمان- البيان الرياضي

أكد د. محمد ذيابات رئيس الاتحاد الأردني للريشة الطائرة، نائب رئيس الاتحاد العربي للريشة الطائرة للشؤون الفنية والمسابقات، جاهزية الأردن لتنظيم منافسات البطولة العربية للناشئين تحت 15 و17 خلال الفترة من 24 إلى 26 الجاري، وبطولة غرب آسيا للفئة نفسها من 27 إلى 29 من الشهر ويشارك في المنافسات منتخبات الجزائر، مصر، الأردن، ليبيا، السعودية، البحرين، العراق، لبنان.

وقال: هدفنا إخراج البطولتين بأفضل صورة، وقال: تم تخصيص أربعة ملاعب بصالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب لإقامة منافسات البطولتين

وأضاف: الاتحاد الأردني تلقى العديد من ترشيحات الحكام بمعدل حكمين من كل اتحاد عربي للمشاركة في دورة الحكام المستجدين التي ستقام على هامش البطولتين.