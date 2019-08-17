بداية متعثرة للرماة العرب في كأس العالم بفنلندا

المصدر: فنلندا - البيان الرياضي

جاءت أرقام الرماة المشاركين في بطولة كأس العالم لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» متواضعة في نهاية اليوم الافتتاحي من البطولة التي تعد الأخيرة للكثير من الرماة التي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن تعثر الجميع «157 رامياً» في جولتي الافتتاح، حيث لم يوفق أحد في الحصول على العلامة الكاملة أي 50 من 50 طبقاً، وتفاوت أداء كل منهم في الجولتين، بما يؤكد أن دخول النهائيات سوف يكون في حدود 119 طبقاً وهو قلما يحدث.

وتعثر الرماة العرب أيضا بما فيهم رماتنا ،وجاء تواضع الأرقام بصفة عامة ليس بسبب الأمطار وحدها، ولكن هناك عوامل عديدة قد يخلقها الرماة أنفسهم لتؤثر سلباً على الأداء.

صدارة

ويتصدر البطولة حاليا 5 رماة حققوا 48 من 50 طبقاً وهم المالطي ويليلم نجم الدبل تراب السابق والروسي دانييل والإسباني أندريس والسلوفيني ميتشك والتركي إيلنام، بينما يأتي في المرتبة الثانية ومن المركز السادس وحتى الثالث عشر 8 رماة حققوا 47 طبقاً ثم 14 رامياً يحملون رصيداً قدره 46 طبقاً، بينهم المصري أحمد قمر، ثم 17 رامياً يحملون رصيد 45 طبقاً.

أما رماتنا فكان أفضلهم رقمياً في نهاية الجولة الثانية سيف الشامسي برصيد 41 طبقاً ثم خالد الكعبي برصيد 37 طبقاً ثم حمد بن مجرن 36 طبقاً، وثلاثتهم بعيدون عن مستواهم الفعلي، وهي نتائج تحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق من جديد.

وعلى مستوى الرماة العرب فقد حقق كل من الكويتي خالد المضف والمغربي عبد المنعم بدين 44 طبقاً وبعدهم راشد العذبة 43 طبقاً ثم الكويتي ناصر المقلد والمصري المتأهل لطوكيو أحمد زاهر والعماني سعيد الخاطري 42 طبقاً.

السيدات

أما على صعيد السيدات وهن 72 رامية فقد انفردت بالصدارة الرامية الروسية ديرا برصيد 48 طبقاً، وانفردت أيضاً بالمركز الثاني وبرصيد 47 طبقاً الرماية الأسترالية كاترينا سكينر ثم الإيطالية الصاعدة فيمتا روسي، ابنة رئيس الاتحاد الإيطالي للرماية، برصيد 46 طبقاً، ثم ستة رماة تساووا في رصيد 45 طبقاً وهن رامية سان مارينو الكسندرا واليابانية يوكي والروسية تاتانيا والكورية لي بونا والتركية صفية ساري تورك.

المركز 27

وبالنسبة للراميات العربيات، فإنهن لم يكنّ ضمن الـ26 الأوائل، بل أفضلهن كانت الكويتية شهد الحوال التي احتلت المركز الـ27 برصيد 41 طبقاً، ثم شقيقتها الصغرى سارة برصيد 40 طبقاً، ثم بطلة آسيا اللبنانية ري باسيل برصيد 37 طبقاً.

ويشهد اليوم الثاني جولة واحدة للرجال بسبب بطولة السيدات اللاتي سوف ترمين ثلاث جولات، إلى جانب النهائي، وهي مسألة صعبة في ظل توافر أربعة ميادين فقط، ثم يستكملون الرماة الرجال الجولتين الرابعة والخامسة والنهائي.