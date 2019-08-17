أبناء الحلو والعمادي يحملون راية الغولف في آسيوية الشباب

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يضع منتخب الإمارات للشاب للغولف، اللمسات الأخيرة قبيل استحقاق مشاركته في البطولة الآسيوية للشباب التي يحتضنها ملعب نادي هاكوني للغولف بمدينة كانغواي اليابانية، والتي تقام خلال الفترة من 28 ولغاية 30 أغسطس الجاري، ويحمل راية اللعبة في هذا المحفل الآسيوي فريقان مناصفة من البنين والبنات وفق نظام البطولة، ويمثل الفريق الأول أبناء محمد الحلو «عبيد وريما»، والفريق الثاني من أبناء منصور العمادي «راشد وعلياء».

مغادرة

وستغادر بعثة المنتخب إلى اليابان على متن طيران الإمارات برئاسة خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية في 25 أغسطس الجاري.

ويواصل منتخبنا تدريباته اليومية المكثفة، والمقامة على ملاعب مختلفة من أندية دبي، حيث تمثل مرحلة الإعداد الحالية والختامية خطة عمل طويلة اعتمدها اتحاد الإمارات للغولف لهذه المجموعة من اللاعبين واللاعبات، سواء على صعيد التجمعات الدورية المنتظمة التي استهلت منذ نهاية الموسم الماضي في شهر مايو من العام الحالي، أو على صعيد الدفع بالنجوم الشابة ومن كلا الجنسين للمشاركة في البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد، بالإضافة للمشاركة بمعظم البطولات التي تنظمها الدوائر والمؤسسات داخل الدولة.

من جهته، أشاد خالد مبارك الشامسي أمين عام اتحاد الغولف ومدير المنتخبات الوطنية، بالالتزام والحماس الذي يبديه لاعبو ولاعبات المنتخب في مراحل الإعداد الختامي قبيل المشاركة في هذا المحفل الآسيوي.