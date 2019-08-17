منتخبا شباب وناشئي الدراجات في معسكر المغرب

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

غادرت إلى المغرب أمس بعثة منتخب الشباب والناشئين للدراجات للانتظام في معسكر إعداد خارجي في مدينة أفران لمدة 12 يوماً، في إطار إعداد اللاعبين فنياً وبدنياً استعداداً للبطولات العربية والقارية المقبلة.

تضم البعثة حسين الحمادي المشرف العام على منتخبي الشباب والناشئين و مهدي عزيز مدرب نجوم المستقبل و9 لاعبين من الفئتين هم راشد المنصوري ومحمد اليعقوبي وزايد سلطان وعبد الله جاسم سيف وعبد الله الحمادي ومحمد المطيوعي وجابر مير وحمد الشحي ويوسف الشحي. ويأتي المعسكر في إطار خطط وبرامج اتحاد الدراجات واهتمام مجلس الإدارة برئاسة أسامة الشعفار لقطاع الشباب والناشئين وحرصه على توفير كل الإمكانات لكي تكون منتخبات المراحل السنية على قدر الطموحات .