آسيوي الريشة الطائرة يدعم البطولة العربية بالأردن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد جاسم قانصوه نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا، وأمين صندق الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي، أن الاتحاد الآسيوي سعى جاهداً لتوفير الدعم المالي والإداري اللازم لإقامة منافسات البطولة العربية تحت 15 و17 عاماً التي ستحتضنها المملكة الأردنية الهاشمية من 24 إلى 26 أغسطس الجاري وبطولة غرب آسيا التي ستقام بعد البطولة مباشرة.

وأضاف: أسعى لتسخير خبراتي وعلاقاتي لخدمة الريشة الطائرة العربية، حيث إن الاتحاد الآسيوي سيدعم منافسات البطولة العربية عبر تقديم دعم مالي للبلد المنظم، بالإضافة إلى الدعم الفني والإداري، كما أن رئيس الاتحاد الآسيوي الأندونيسي «انتون سيبوي»، والأمين العام المالديفي «موسى ناشييد» سيحضران الحدث وهو يشكل مكسباً كبيراً للبطولة.