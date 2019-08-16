رماة «التراب» يبدأون مشوار مونديال فنلندا اليوم

المصدر: فنلندا - البيان الرياضي

يخوض منتخبنا الوطني للرماية اليوم، منافسات الرماية على الأطباق من الحفرة «التراب»، ضمن بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق المقامة حالياً في فنلندا.

ويمثلنا في البطولة كل من حمد بن مجرن وسيف الشامسي وخالد الكعبي، برماية 50 طبقاً في اليوم الأول، وكلهم إصرار وأمل في حجز بطاقات التأهل إلى أولمبياد طوكيو2020، وتخطي كل الصعاب وخاصة اليوم الافتتاحي الذي يحمل جملة من المشكلات الفنية، نتيجة سوء حالة الطقس وخاصة الأمطار المصحوبة بـ«البرق» الذي قد يحمل الصواعق ويسبب خطورة على الرماة والحضور، ولذلك شهدت التدريبات التي سبقت منافسات اليوم، التوقف تماماً عن الاستمرار في الرمي، وبرغم أن الجميع التزم بقرار اللجنة الفنية بإقامة البطولة على ثلاثة أيام فإن عدم الارتياح لا يزال داخل الجميع، وانعكس هذا على أداء الرماة في الترتيب الرسمي طوال اليومين الماضيين.