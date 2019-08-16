منتخب اليد يستهل التجمع الثاني استعداداً للتصفيات الآسيوية

المصدر: دبي ـــ البيان الرياضي

تشهد الصالة الرياضية بنادي الشارقة مساء اليوم، بداية التجمع الثاني لمنتخبنا الوطني لكرة اليد، على أن يؤدي مرانه الأول غداً، في إطار برنامج إعداد «أبيض اليد»، للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تحتضنها الكويت من 15 - 30 يناير المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم في مصر 2021.

ويدخل منتخبنا 16 تجمعاً داخلياً و39 يوماً من التدريبات، تحت إشراف المدرب الإسباني الجديد خافير أزانزا، ومساعده الوطني خالد أحمد والإداري علي حسين، وتتضمن خطة الإعداد للآسيوية أيضاً، 3 معسكرات خارجية بداية من معسكر البحرين من 26 - 28 سبتمبر المقبل، ثم معسكر في بولونيا من 26 - 29 ديسمبر، ومن ثم التوجه إلى إسبانيا في المعسكر الأطول الذي سيقام بين 30 ديسمبر إلى 9 يناير 2020.

وقال خالد أحمد مساعد المدرب أن التجمع الأول شهد تواجد 19 لاعباً من أصل 25 لاعباً شملتهم القائمة المختارة، وكان بمثابة لقاء وتعارف بين المدرب الإسباني الجديد ولاعبي المنتخب، والذي عرض عليهم خطة الإعداد الطويلة، لتنفيذها وصولاً لأعلى درجات الاستعداد قبل التحدي الآسيوي.

وأضاف خالد: سنواصل رفع معدلات اللياقة البدنية، إلى جانب التدرج بالجانب المهاري الفردي للاعبين، ونحن متفائلون من خلال ما لمسناه من الروح العالية التي سادت التجمع الأول للاعبين، الذين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تمثيل الدولة بصورة مشرفة في المحفل الآسيوي وبطموح المنافسة على بطاقات التأهل لمونديال مصر، وهذا هو الهدف الذي ينشده الجميع، وستكون المرة الثانية في تاريخ كرة اليد الإماراتية، بعد أن نجحنا في بلوغ نهائيات كأس العالم عام 2015.