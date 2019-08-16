30 لاعباً يشاركون في بطولة الإمارات للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج لفئة الرجال، التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتستمر المنافسات حتى 24 أغسطس الجاري، ويشارك فيها 30 لاعباً من أبرز لاعبي منتخبنا الوطني للرجال والأندية، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن والأستاذ الدولي عمر نعمان، وأستاذ الاتحاد الدولي جاسم الحوار، وإبراهيم سلطان بطل النسخة الماضية وعمران الحوسني بطل العرب للشباب، وعدد من اللاعبين من الأندية بجانب مشاركة الفئات المشمولة الخاصة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد أن البطولة ضمن روزنامة الاتحاد المحلية، والتي تعد ضمن محطات الإعداد للاستحقاقات الخارجية، مشيداً بتعاون الأندية مع الاتحاد والنتائج اللافتة التي تحققت في البطولة العربية الأخيرة بالأردن.