سارة تُهدي الإمارات ذهبية مونديال السباحة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أهدت السباحة الوصلاوية سارة الأجنف، الذهبية الثالثة إلى سجل الإمارات في بطولة العالم للسباحة المفتوحة «الماستر» للبنين والبنات والتي تحتضنها كوريا الجنوبية حتى الأحد المقبل بحصولها على المركز الأول في مسابقة 200 متنوع، ورفعت رصيدها في البطولة إلى 4 ميداليات ملونة، حيث حققت ذهبية السباحة المفتوحة لمسافة 3000م وذهبية 100م صدر، وبرونزية الثالث 400 م متنوع إلى جانب تسجيلها أسرع زمن في البطولة

وأهدت البطلة سارة خلال اتصال هاتفي مع «البيان الرياضي» الإنجاز إلى الدولة مشيرة إلى أنها استفادت من قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة الفئات الأربع في الأنشطة الرياضية بأندية الدولة.