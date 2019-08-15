8 دول تشارك في البطولة العربية للريشة الطائرة بالأردن

المصدر: عمان - البيان الرياضي

اعتمد الاتحاد العربي للريشة الطائرة مشاركة ثماني دول في النسخة الثانية من البطولة العربية تحت 15 و17 عاماً، التي ستحتضنها المملكة الأردنية، من 24 - 26 أغسطس المقبل، وبلغ عدد المشاركين 61 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 دول عربية هي: الجزائر، مصر، الأردن، ليبيا، السعودية، البحرين، العراق، لبنان، حيث تسلمت الأمانة العامة للاتحاد العربي، موافقة الدول الـ 8 وقامت بإنهاء كل إجراءات المشاركة بالتنسيق والتواصل مع الاتحاد الأردني للريشة الطائرة مستضيف البطولة، وأعربت الدكتورة سوسن تقوي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، رئيس الاتحاد العربي للريشة الطائرة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة الجيدة من الدول الأعضاء في النسخة الثانية من البطولة العربية تحت 15 و17 عاماً والتي تجسد حرص الاتحاد العربي على تفعيل أنشطته وبرامجه بما يسهم في خدمة لعبة الريشة الطائرة في الوطن العربي.

وأكدت تقوي أهمية البطولة في اكتشاف المواهب الناشئة ومنحهم الفرصة للاحتكاك واكتساب الخبرة للقدرة على المنافسة القارية والدولية مستقبلاً، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالفئات العمرية لكونها تشكل عدة المستقبل والقاعدة الأساسية التي ينطلق منها الأبطال من كلا الجنسين، كما عبرت تقوي عن ثقتها الكبيرة بقدرة الاتحاد الأردني للريشة الطائرة على استضافة واحدة من أنجح البطولات العربية، وذلك على ضوء الجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد خلال الفترة الماضية والتحضيرات التي بذلها، ونظراً لما يتمتع به الاتحاد الأردني من خبرات تنظيمية، مشيدة بتعاون ومشاركة جميع الاتحادات العربية الأعضاء، متمنية لجميع المنتخبات التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج والمستويات.