اتحاد السباحة ينظّم برنامجاً لتأهيل مشغّلي المسابح في الدولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في إطار الخطة الفنية لاتحاد السباحة الهادفة إلى تقديم أفضل البرامج الفنية لرفع مستوى العاملين بالمجال الرياضي، وبالتعاون مع بروفيشنال للخدمات الرياضية، قرر اتحاد السباحة تنظيم دورة دولية لمشغلي المسابح ومبادئ السلامة المائية وإدارة المخاطر بمنشأة الألعاب المائية، وذلك تحت إشراف بيت الخبرة الدولي ديروسا اكواتيك للاستشارات، خلال الفترة من 3 - 5 أكتوبر المقبل بدبى، وتأتي تلك المبادرة ضمن اهتمام الجهات الرياضية المسؤولة بالدولة لتأمين المنشأة الرياضية وتفعيل خطط الأمن والسلامة بكافة المباني والمواقع الرياضية من اجل الحفاظ على صحة وسلامة مرتادي الملاعب الرياضية من أبناء الدولة والمقيمين.

وصرح سلطان السماحي رئيس الاتحاد أن البرنامج يهدف لتقديم رؤية متكاملة وحلول فنية معاصرة لكافة نواحى إدارة المسابح و مبادئ الأمن والسلامة اللازمة خلال كافة مراحل التشغيل واستعراض الآليات العلمية الصحيحة لتشغيل المنشأة وخطط إدارة المخاطر اللازمة لتلك المنشأة والاطلاع على التجارب المختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية و معايير الأمن والسلامة الدولية في هذا المجال.

وتقام الدورة تحت إشراف الخبير الأمريكي شاون ديروسا، والذي يعد من افضل المتخصصين بهذا المجال بالولايات المتحدة الأمريكية والعالم، ويستهدف الاتحاد من تلك الدورة تأهيل وتدريب معلمي التربية الرياضية والمدربين الرياضيين ومشرفي المسابح والمنشأة ومسؤولي الأمن والسلامة والفنيين ومسؤولي الصيانة بالإضافة إلى المنقذين ومسؤولي السلامة.