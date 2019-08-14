سارة تهدي الإمارات ذهبية ثانية في مونديال السباحة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أحرزت السباحة الوصلاوية سارة الأجنف الميدالية الذهبية في سباحة 100 م صدراً في بطولة العالم للسباحة المفتوحة «الماستر» للبنين والبنات ولجميع الأعمار، والتي تقام في كوريا الجنوبية وتمتد لغاية الثامن عشر من الشهر الجاري، وحصدت الميدالية الذهبية بفوزها بالمركز الأول في سباحة 100 م صدراً بزمن 1,13,81، ويعد هذا الزمن أسرع توقيت في البطولة بالمرحلة السنية من 30 ولغاية 34 سنة، وتعد هذه الميدالية الذهبية الثانية للبطلة في البطولة التي أحرزت ذهبيتها الأولى في السباحة المفتوحة لمسافة 3000م، ليرتفع علم الإمارات مرتين حتى الآن في قلب البطولة.

وجاءت الميدالية الذهبية بجدارة بعد أن تفوقت وبقوة على أكثر من 15 مشاركة في هذه المسابقة يمثلن النخبة بعالم السباحة، ومنهن الألمانية كاترين نويون التي حلت بالمركز الثاني بزمن 1,15,49، وحلت بالمركز الثالث الفرنسية أودري لومباردو بزمن 1,16,96، ومن ثم الروسية سيفيتلانا بزمن 1,17,73، والإسبانية فيرن تارديغولي خامسة بزمن 1,19,53. وبهذا الفوز تكون السباحة سارة الأجنف تونسية الأصل والتي تمثل نادي الوصل بهذا المحفل العالمي للسباحة كونها من فئة المقيمين، قد أضافت الميدالية الثانية للسباحة للإمارات العربية، والذي يعد إنجازاً جديداً لرياضتنا.