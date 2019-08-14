ترشيح الختال لرئاسة بلياردو وسنوكر غرب آسيا لدورة ثانية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

قرر اتحاد البلياردو والسنوكر ترشيح ابن الإمارات عبد المنعم الختال لرئاسة اتحاد غرب آسيا للبلياردو والسنوكر لدورة ثانية في الانتخابات التي تُجرى في الأردن خلال شهر أكتوبر المقبل على هامش البطولة التي تقام بين 5 و12 أكتوبر بمشاركة منتخبات غرب آسيا، ويبدأ منتخبنا الوطني استعداداته لخوض هذه البطولة اعتباراً من الأسبوع المقبل، حيث تقرر انطلاقة التصفيات للاعبي منتخبنا الثلاثاء المقبل في صالة نادي الاتحاد بالقوز، تمهيداً لاختيار الأسماء المرشحة لتمثيل المنتخب في البطولة، وأوضح سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر أن ترشيح الإمارات لعبد المنعم الختال نبع من الحرص على اختيار الرجل المناسب، فالختال من الشخصيات التي لها إسهامها في خارطة اللعبة على المستوى الخارجي، زيادة على مسيرته الطويلة في اللعبة باتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، مشيراً إلى الدور الرائد للإمارات في اللعبة.

بصمة إدارية

وقال الجوكر إن الختال صاحب بصمة إدارية معروفة على مستوى اتحاد غرب آسيا من خلال توليه منصب نائب رئيس الاتحاد ثم رئاسة الاتحاد لدورة كاملة، منوهاً إلى أن النشاط المكثف للإمارات في البلياردو والسنوكر والمشاركات المتعددة في مختلف البطولات، تقوي من حظوظ كوادرنا في المناصب الخارجية، وأضاف إن الهدف الأساسي من المشاركة الخارجية المقبلة في نسخة غرب آسيا بالأردن، مثل كل المشاركات الخارجية السابقة وهي الحصول على المركز الأول، مشيراً إلى صعوبة المنافسة بعد التطور الذي حدث في كثير من المنتخبات، وقال إن المهمة لم تعد سهلة، ولكن لاعبينا قادرون على تحقيق أفضل النتائج بما يتوفر لهم من إمكانيات فنية وحرص اتحاد اللعبة على تجهيزهم بالشكل المطلوب.

تطور

أكد سلطان الجوكر أن البلياردو والسنوكر تشهد تطوراً واضحاً من خلال ظهور لاعبين جدد مع نخبة اللاعبين المعروفين، والتصفيات التي ستقام الأسبوع المقبل، تعد بمثابة مسابقة تأهيلية الهدف منها وصول اللاعبين للمستوى المطلوب واختيار أفضل العناصر التي تشارك في البطولة، وتوقع أن يشهد الموسم الحالي، مزيداً من التطور على صعيد اللعبة بعد إقرار نظام الدوري الذي يقام للبلياردو والسنوكر لأول مرة، وينعكس ذلك على توفر عدد كبير من اللاعبين الموهوبين الجدد.