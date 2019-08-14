«الهوكي» يعتمد النظام الأساسي الجديد لمواكبة تغييرات الأنظمة واللوائح

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للهوكي النظام الأساسي الجديد للاتحاد، الذي تم إعداده لمواكبة التغييرات التي طرأت على الأنظمة واللوائح، الحاكمة للعمل الرياضي في الدولة، وكلف مجلس إدارة الاتحاد برئاسة إسماعيل البنا، رئيس الاتحاد، النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للهوكي، الأمين العام للاتحاد عتيق جمعة مدني، بموافاة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية بالنظام الأساسي الجديد ومتابعة كل الإجراءات الخاصة بالعمل بمقتضاه، وكانت اللجنة التي شكلها مجلس إدارة الاتحاد لوضع النظام الأساسي برئاسة الأمين العام عتيق جمعة، قامت بالتواصل مع الاتحادين الدولي والآسيوي للهوكي واطلعت على لوائحهما متضمنة آخر التعديلات التي طرأت عليها،ومن ثم قامت بوضع النظام الأساسي بما لايتعارض مع اللوائح القارية والدولية.

تصور لخطة النشاط

ومن جهة أخرى،كلّف مجلس الإدارة الأمانة العامة بوضع تصور كامل لخطة نشاط ومسابقات الموسم الرياضي المقبل 2019 - 2020،على أن تعرض على المجلس في الاجتماع القادم ليتم اعتمادها والعمل بها، ووجه المجلس بأن تتضمن الخطة آليات وأنشطة ومسابقات تسمح بفتح المجال بشكل أكبر لمشاركة لاعبي الفئات الأربع المشمولة بقرار رئيس الدولة، بالإضافة إلى التركيز على لاعبي المراحل السنية،من أجل دعم المنتخبات الوطنية بلاعبين متميزين وإعدادهم بصورة جيدة لتمثيل الدولة في المحافل الخارجية.

النشاط النسائي

وكلف المجلس اللجنة النسائية بالاتحاد برئاسة الدكتورة هيا إبراهيم بن سيفان، عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة النسائية، بوضع تصوراتها للموسم الرياضي الجديد،مؤكداً على أن النشاط النسائي سيجد الدعم المناسب من كافة الوجوه ليتسنى تنفيذ برامج اللجنة وأنشطتها بما يحقق الأهداف المرجوة.

تحديث

كلف مجلس إدارة الاتحاد، الأمانة العامة واللجنة المالية باتخاذ ما يلزم حيال تحديث الهيكل التنظيمي للاتحاد بما يتوافق مع احتياجات الاتحاد في المرحلة القادمة مع عرضه على مجلس الإدارة للاعتماد والعمل به بالتزامن مع انطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2019 - 2020.