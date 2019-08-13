انفجار إطار الدراجة يحرم الحوسني من الفوز في الفلبين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

مثّل عبدالرحمن طارق الحوسني لاعب نادي الجزيرة، الدولة في بطولة الرجل الحديدي ضمن جولة الفلبين والتي اختتمت أول من أمس، بمشاركة 2300 لاعب يمثلون57 دولة من حول العالم، وتضمنت البطولة السباحة لمسافة 2 كم، والجري 21 كم، وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 90 كم.

وتعرض البطل عبدالرحمن، لانفجار في إطار الدراجة الهوائية الخاصة به، خلال السباق مرتين، مما جعله يتأخر لمدة ساعة ولولا ذلك لضمن مكانه ضمن العشرة الأوائل في الترتيب النهائي للجولة.

ووجهت اللجنة المنظمة العليا للبطولة، الشكر والثناء للبطل الحوسني لاستمراره، وعدم الانسحاب من البطولة، رغم الصعوبات التي واجهته وإصراره على إكمال السباق، ورفع شعار علم الإمارات وشعار ناديه فخر أبوظبي في الجولة.