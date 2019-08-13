«مظلات الإمارات» تحلّق بفضية «دقة الهدف» في دولية روسيا

المصدر: دبي - فائز بجبوج

إنجاز جديد للرياضة الإماراتية، خارج حدود الدولة، أضافه منتخبنا الوطني لرياضة القفز بالمظلات، بحصوله على المركز الثاني، والتوشح بالميدالية الفضية، أول من أمس، في ختام بطولة روسيا الدولية المفتوحة للقفز بالمظللات، وذلك في مسابقة «دقة الهدف»، والتي تقام بمدينة كيميروفو الروسية، وجاء منتخبنا ثانياً وسط مشاركة 16 فريقاً من مختلف أرجاء العالم وكان الفارق عن المركز الأول (5) سم، حيث حصل فريق روسيا الأول على المركز الأول بمعدل (17) سم، وجاء فريق الإمارات ثانياً بمعدل (22) سم، وفريق روسيا الثاني في المركز الثالث بمعدل (29) سم، وضم وفدنا الفضي أبطالاً ينتمون لجهاز القوات المسلحة وهم: يوسف حيدر صنقور وأسد محمد خميس البلوشي ومحمد عبيد سيف السويدي وعبد الرحمن حسين البلوشي وعيسى إبراهيم البلوشي وعلي حسين عبد الله وأحمد راشد غيث.

رهان كبيرووجه نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، خالص التهاني والتبريكات، إلى الفريق الفضي، معرباً عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الدولي الكبير، الذي حققه أبطالنا، وسطروا به صفحة ناصعة جديدة لصفحات الإنجازات الرياضية بالدولة عامة، وللقفز المظلي الإماراتي خاصة، مشيداً بقدرة قافزي الإمارات على التألق والتميز، وسط منافسة قوية من أبرز نجوم اللعبة المعروفين في هذه التظاهرة العالمية، وثمّن النيادي جهود القائمين على أمر اللعبة بالقوات المسلحة وفي الاتحاد، مهنئاً أسرة الرياضات الجوية، وأصحاب الإنجاز.