مشاركة متميزة لـ«تراث الإمارات» في مهرجان أبوظبي للشطرنج

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتم نادي تراث الإمارات، مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والعشرين، لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي نظمه نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، واختتم مؤخراً بنجاح كبير، وأقيم تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، في فندق سوفيتيل بكورنيش أبوظبي، في الفترة من الثاني وحتى العاشر من أغسطس الجاري، وتم تكريم النادي لمشاركته الفاعلة في المهرجان.

وجاءت مشاركة النادي في المهرجان، في إطار التعريف بأدوار نادي تراث الإمارات في الجوانب التراثية والثقافية، تحقيقاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، بدعم الأنشطة التراثية والثقافية في الدولة، وجذب جناح النادي، اهتماماً كبيراً خلال أيام المهرجان، من الزوار والسياح.