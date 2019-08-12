ذهبية للوصلاوية سارة في مونديال السباحة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

فازت السباحة الوصلاوية «المقيمة» سارة الأجنف بالميدالية الذهبية في سباحة المياه المفتوحة لمسافة 3000 م للفتيات بعمر من 30 - 34 عاماً، ضمن منافسات بطولة العالم المفتوحة للسباحة المقامة حالياً في كوريا الجنوبية، وحققت المركز الأول بزمن وقدرة 41.59.9 دقيقة، متقدمة على الإيطالية مارزيا ديجيو فانيي الوصيفة والحاصلة على الميدالية الفضية، وتحمل سارة الأجنف، الجنسية التونسية، وتمثل نادي الوصل في البطولة العالمية بفئة المقيمين على أرض الدولة، استثماراً لقرار مشاركة الفئات الأربع مع الأندية