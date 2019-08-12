ليكو وجوبافا بطلا ختام مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

توج حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي وفؤاد درويش مدير بالمز الرياضية، وسهيل عبد الرحيم العوضي مدير المهرجان الفائزين في المنافسات المتنوعة خلال مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في يومه الأخير مساء أمس الأول، وأشاد المشاركون بتنظيم المهرجان الدولي السنوي وقدموا شكرهم لإدارة المهرجان على الجهود التي بذلوها طوال الفترة الماضية.

وأسفرت نتائج اليوم الأخير من المنافسات، عن فوز الهنغاري بيتر ليكو بلقب تحدي أبوظبي على حساب منافسه الروسي الكسندر موروزيفتيش، بعد نيله 16 نقطة ونصف وأقيمت هذه المنافسة لأول مرة في المهرجان وتم اختيار ليكو والكسندر للمنافسة على اللقب باعتبارهما من عمالقة لعبة الشطرنج ويمتلكان سجلاً حافلاً بالإنجازات الدولية، فيما ذهب لقب بطولة الأساتدة الدولية التي شهدت مشاركة 151 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، إلى الجورجي جوبافا بادور وحل ثانياً الأوزبكي يعقوبوف وثالثاً الإيراني برهم مقصودي، وخلال هذه المنافسة نال اللاعب الإماراتي الواعد عمران الحوسني جائزة أفضل نتيجة للاعب إماراتي في البطولة، ونال اللاعب الهندي راثانفيل جائزة أفضل نتيجة مشارك تصنيفه اقل من 2400 في بطولة الأساتذة في حين نالت اللاعبة الهندية ماهالاكشمي جائزة أفضل نتيجة مشاركة في المنافسة.

وفي البطولة الدولية المفتوحة بمشاركة 256 لاعباً ولاعبة تصنيف دولي أقل من 2100 نقطة، فاز باللقب الفلبيني فرياس جايم وجاء ثانياً الهندي سوميت جروفو وثالثاً الإماراتي إبراهيم سلطان.