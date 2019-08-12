7 بطولات قوية تنتظر منتخبات الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

كشف مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد عن برنامج مشاركات منتخباتنا الوطنية على مستوى الرجال والشباب والناشئين والسيدات في البطولات المقبلة على المستوى القاري والعربي والخليجي، خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن 7 مشاركات قوية، ستبدأ بالمشاركة في البطولة الآسيوية للشباب والشابات والتي تحتضنها اليابان من 28 - 30 أغسطس الجاري، ومن ثم المشاركة في البطولة الآسيوية المفتوحة للرجال خلال سبتمبر وتقام في الصين، ومن بعدها المشاركة في البطولة العربية للمراحل السنية (الشباب والناشئين والأشبال والفتيات) والمقرر إقامتها في مصر، خلال الفترة من 22 - 27 سبتمبر المقبل، كما سيشارك منتخبنا في البطولة العربية 39 للرجال والمقرر إقامتها في المملكة المغربية خلال شهر أكتوبر المقبل، والمشاركة في البطولة الخليجية في سلطنة عمان لمنتخبات (الرجال والشباب والناشئين والفتيات)، ثم المشاركة في بطولة كأس نومورا الأكبر على مستوى القارة الآسيوية خلال شهر نوفمبر في هونغ كونغ، وتختتم مشاركاتنا في بطولة «الرايدر»، التي تستضيفها الدولة خلال شهر ديسمبر المقبل.

بطولة آسيا

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد اعتمد بعثة الإمارات المشاركة في بطولة آسيا للشباب والشابات والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي سنوياً، برئاسة خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات واللاعبين عبيد الحلو وريما الحلو، وراشد العمادي وشقيقته علياء العمادي، لكون البطولة تقام بنظام الفرق حيث يتكون كل فريق من شاب وشابة، تتنافس الفرق المشاركة على اللقب ومن ثم على المستوى الفردي، على ارض ملعب نادي هاكوني للغولف في اليابان.

الاستعدادات تتواصل

وكانت منتخباتنا الوطنية بجميع فئاتها قد استعدت للاستحقاقات المقبلة منذ فترة طويلة محلياً بتدريباتها على أرض ملاعب الغولف بالدولة إلى جانب مشاركة لاعبينا من الجنسين بجميع البطولات المحلية، وكانت المحطة الثانية بخضوع منتخبات الرجال الشباب والناشئين والسيدات لمعسكر خارجي في ايرلندا على مدار أسبوعين خلال شهر يوليو الماضي.