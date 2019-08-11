اختتام معسكر متزلجي الجليد في «سكي دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفلت مجموعة متزلجي الإمارات بختام المعسكر الصيفي للتزلج، الذي أقيم في سكي دبي بمول الإمارات بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، حيث تم تخريج الدفعة الثانية من المتزلجين للفئة العمرية (10 ـ 15 سنة)، وحضر حفل التخرج مروان الهرمودي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية وإبراهيم علي خادم مدير فريق متزلجي الإمارات وأعضاء الفريق وعدد من أولياء أمور المشاركين في المعسكر.

وقال إبراهيم خادم: نهدف من خلال تنظيم هذا المعسكر إلى نشر رياضة التزلج على الثلج لدى الشباب الإماراتي، وقد تفاجأنا من حماس الأهالي لتسجيل أبنائهم، حيث بلغ عدد المنتسبين الذين شاركوا في المعسكر الصيفي 20 متزلجاً مقسمين على مجموعتين (10 لكل مجموعة)، استوعبوا كافة التدريبات التي قدمت لهم بشكل جيد، وأضاف أن فريق متزلجي الإمارات سوف يستأنف تدريبه خلال الأيام المقبلة وعقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم استكمال المراحل المتقدمة وصولاً إلى مرحلة الاحتراف مستقبلاً، ومن ثم اختيار نمط التزلج الخاص فيهم تمهيداً للمشاركة في البطولات المحلية في سكي دبي وبعدها إلى البطولات القارية، عبر دعم الاتحاد وتمثيل الدولة في البطولات العالمية.

وسيتبنى اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية المواهب الإماراتية التي ستتخرج من المعسكر والتركيز عليهم من الجانب الفني والتدريبي، فيما قام فريق سكي دبي بتدريب المنتسبين إلى المعسكر والإشراف على المهارات الفنية لنمط التزلج، بالإضافة إلى الدور التكاملي الذي يقوم به فريق متزلجي الإمارات من ناحية الإشراف الإداري والمتابعة اليومية لأداء المتزلجين، حرصاً على تأسيس فريق واعد يكون نواة لنشر اللعبة في الدولة.