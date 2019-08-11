فيليبسن وكوستا يقودان «الإمارات» في «بينك بانك» و«بورجوس»

المصدر: بلجيكا - البيان الرياضي

تستعد تشكيلتان من فريق الإمارات للمشاركة في جولتين جديدتين الأسبوع المقبل، حيث سيقود جاسبر فيليبسن أولى التشكيلتين في بلجيكا وهولندا خلال جولة بينك بانك (12 -18 أغسطس). تضم الجولة 7 مراحل تتضمن سباقاً ضد الزمن للأفراد، وتقام على طرق مناسبة للدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، ولا سيما مع وصول الدراجين إلى المرحلة الأخيرة في جيراردزبيرجن. وتضم التشكيلة المشاركة في جولة بينك بانك كلاً من: توم بولي، وروبيرتو فيراري، وماركو ماركاتو، وخوان سيباستيان مولانو، وروي أوليفييرا، وجاسبر فيليبسن وأليفييرو ترويا. وسيقود التشكيلة المديران الرياضيان ماركو مارزانو وسيموني بيدرازيني.

وتعليقاً على السباق المقبل، قال فيليبسن: «بعد مشاركتي في جولة فرنسا، حظيت بأسبوع للاستراحة واستعادة طاقتي، وبعد ذلك عدت للمشاركة في التدريبات استعداداً للمشاركة في سباقات الجزء الثاني من الموسم. أرغب في اختبار قدراتي خلال جولة بينك بارك، حيث يناسب هذا السباق مهاراتي وقدراتي».

وفي مكان آخر، يستعد روي كوستا ليقود تشكيلة فريق الإمارات المشاركة في جولة بورجوس (13 - 17 أغسطس)، والتي تضم 5 مراحل تقام في شمالي إسبانيا. غالباً ما يتدرب الدراجون على مسارات وطرق هذه الجولة من أجل تحسين لياقتهم قبيل المشاركة في جولة إسبانيا التي تعد آخر الجولات الكبرى للموسم. يقود التشكيلة مدير الفريق جوكسان ماتين، والمديران الرياضيان أوريليو كورال وأندريه هاوبتمان. وتضم التشكيلة كلاً من روي كوستا، وماثيو بيرز، وسيموني بيتيلي، ويان بولانك، وإدوارد رافاسي، وألكسندر ريابوشينكو، وروري سوذرلاند.