يد «الإمبراطور» ترسم خريطة المستقبل

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يتطلع الفريق الأول لكرة اليد في الوصل لموسم جديد يأمل خلاله التواجد بصورة أفضل عما قدمه في الموسم الماضي مستفيداً من بعض الإيجابيات ليستثمرها، ويسعى لتجاوز عدد من السلبيات التي رافقت مسيرته في الموسم الماضي والذي يعرف بواطنها الجهازان الفني والإداري لـ«الإمبراطور»، مما شكل حافزاً لمجلس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي بقيادة نبيل عبد الكريم عضو مجلس الإدارة لتجديد ثقتها فيهم، حيث تقود المدرسة الفنية الجزائرية الفريق بقيادة المدرب المخضرم محمد معاشو ومشرف اللعبة محمد الحمادي ومدير الفريق علي حسين، متطلعين لرسم مستقبل أفضل للعبة في الوصل.

ويذكر أن الفريق سيدشن مشواره بالموسم في العاشر من شهر سبتمبر المقبل بمواجهة فريق بني ياس ببطولة الدوري.

١وقال نبيل عبد الكريم عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة الألعاب الجماعية بالنادي إن الفريق بدأ استعداداته للموسم الجديد مع نهاية شهر يوليو الماضي وبمعدل 6 حصص تدريبية أسبوعية يسعى الجهاز الفني خلالها لرفع معدلات اللياقة البدنية، ومن ثم الانتقال للعمل المهاري الفردي والانتقال للعمل الجماعي.

وحول نتائج الفريق بالموسم الماضي قال نبيل: «النتائج جاءت منطقية وسط الظروف التي مر فيها الفريق من الإصابات والغيابات رغم طموحنا لتحقيق الأفضل».

تحضيرات للمستقبل

وعن تطلعاتهم للموسم قال نبيل عبد الكريم: «بالتأكيد سنسعى لتقديم موسم يرقى للطموحات والخروج منه بأفضل النتائج وسط قناعتنا بإعداد فريقنا للمستقبل القريب، ومن أبناء النادي، وهذا لا يعني ابتعادنا عن التواجد بين الفرق الكبيرة صاحبة الصولات والجولات والإنجازات في ظل النخبة المميزة».

وأشار نبيل إلى تواجد لاعب من المقيمين ضمن صفوف الفريق وهو اللاعب عبد الجليل معاشو، وعدم تواجد أي لاعب من بقية الفئات المشمولة، ولم يخفِ محاولة التواصل مع بعض الأندية لتبادل اللاعبين بنظام الإعارة.