جوبافا يتصدر أساتذة مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للدولي للشطرنج في نسخته الـ 26 المقام حالياً بفندق سوفتيل بكورنيش أبوظبي،فاز الجورجي جوبافا بادور على بارتل ماتوز ليكسب نقطته السابعة في بطولة الأساتذة الدولية مؤمناً صدارته التي جعلته قريباً من اللقب قبل مباراة الجولة الأخيرة التي يحتاج فيها إلى التعادل فقط ليتوج بلقب البطولة.

وعلى الطاولة الثانية اكتفى اللاعب الصيني ني هوا بالتعادل مع اللاعب سوكو بارتوز وأصبح رصيد كل منهما 6 نقاط وفقدا بذلك الفرصة في المنافسة على اللقب ليكون التركيز على المراكز من الثاني إلى الخامس.

في حين استطاع اللاعب الأوزبكي يعقوبوف نودر بيك من الظفر بنقطة ثمينة على الطاولة الثالثة أبقت فرصه إلى حد ما بالمنافسة على اللقب وكان ذلك بعد فوزه على اللاعب الهندي مورالي كارتيكيان وأصبح رصيده ست نقاط ونصف، كما استطاع نجم منتخب الإمارات سالم عبد الرحمن العودة للمنافسة بعد فوزه على اللاعب الأوكراني كيريل شيفيشينكو.

8 نقاط

وفي البطولة المفتوحة حافظ اللاعب الفلبيني فرياس على المركز الأول بثماني نقاط كاملة من ثماني جولات مؤكداً جدارته بعد فوزه الثامن على مواطنه ديماركوت فرانسيس وفي ذات المنافسة استطاع اللاعب الإماراتي إبراهيم سلطان من انتزاع النقطة السابعة بالفوز على الفلبيني ماريوس والتي أبقت حظوظه في المنافسة على اللقب.

وعلى الطاولة الثالثة كان التعادل سيد الموقف بين اللاعب الهندي سوميت جروفر واللاعب الأرميني ادوارد هاكوبيان وأصبح رصيد كل منهما ست نقاط ونصف، وكان التعادل أيضا على الطاولة الرابعة والتي جمعت بين اللاعبتين ميغنا وجيوتسنا وكلاهما من الهند.

وبنهاية الجولة الثامنة وقبل الأخيرة يتصدر البطولة برصيد 8 نقاط فرياس يليه إبراهيم سلطان سبع نقاط ويتساوى أربعة لاعبين برصيد ست نقاط ونصف على المراكز من الثالث إلى السادس وهم جيوتسنا وميغنا وروهان بهرات وسوميت جروفر.

بطولة الناشئين

وأسدل الستار على منافسات الناشئين التي شملت 5 فئات، وأسفرت نتائجها عن فوز برانيش من الهند بفئة 16 سنة، موكاموف من أوزبكستان بفئة 14 سنة، أصيلوف ميراس من كازخستان بفئة 12 سنة، عادل ساتيبالدي من كازخستان بفئة 10 سنوات، وفاز الإماراتي راشد الحمادي بفئة 8 سنوات.