المجري ليكو بطل «تحدي أبوظبي للشطرنج»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تُوج المجري بيتر ليكو أول من أمس بلقب بطولة تحدي أبوظبي للشطرنج على حساب الروسي ألكسندر موروزفيش في منافسات الشطرنج السريع والخاطف، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ 26، وقام بتتويج البطل المجري كل من حسين عبد الله الخوري رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وسهيل عبد الرحيم العوضي مدير المهرجان، وسعيد أحمد الخوري رئيس لجنة الحكام.

وعبّر ليكو عن سعادته بالحصول على اللقب وتفاؤله باللعب في الدولة، مبيناً أنه سبق أن حصل عام 2001 على بطولة الجائزة الكبرى للشطرنج والتي أقيمت في مدينة دبي حينها بمشاركة أفضل 128 لاعباً على صعيد لعبة الشطرنج في العالم، ذاكراً أن فوزه بلقب البطولة الحالية يعتبر إنجازاً ويمنحه الدافع للمزيد من الأداء الجيد في البطولات المقبلة.

تعادلات الأساتذة

شهدت بطولة الأساتذة في جولتها أول من أمس عدداً من التعادلات واتسمت المباريات بالحذر والابتعاد عن المغامرة، وتعادل الأستاذ الدولي الكبير الجورجي جوبافا بادور مع نظيره الصيني ني هوا، والروسي أندريا إسبينكو مع الأوزبكي يعقوبوف نودريبك الذي كان الأفضل في الأداء خلال البداية، وعلى الطاولة الخامسة فاز بارتل ماتوز من بولونيا على الهندي فيبهاب.

وبنهاية الجولة السابعة من منافسات الأساتذة تصدر الجورجي جوبافا البطولة برصيد ست نقاط ونصف منفرداً وبفارق نقطة عن أقرب منافسيه، ويليه في المركز الثاني ستة لاعبين ما يؤكد قوة المنافسات بين الأساتذة.

وارتفعت حدة الإثارة في تحدي البطولة المفتوحة وأكد الفلبيني فرياس جايم تمسكه بالصدارة بعد نيله النقطة السابعة على التوالي بسجل خال من الخسارة أو التعادل ونجح في إقصاء الهندي سارانايا في الجولة السابعة فيما يتشارك في المركز من الثاني الى السابع ستة لاعبين برصيد 6 نقاط لكل منهم.

صدارة هندية

وعلى مستوى بطولة الناشئين استمر لاعبو ولاعبات الهند أبطال العالم للفئات السنية في الصدارة واحتلوا أول 5 مراكز وهم برانش آم برصيد سبع نقاط ونصف، وموهان كوشاجارا برصيد 7 نقاط، وسريهاري برصيد ست نقاط ونصف، واريان فارشيني برصيد ست نقاط ونصف، براناف برصيد ست نقاط ونصف وجاء في المركز السادس الأوزبكي سينداروف.

بطولة المخضرمين

حسم الأستاذ الدولي الكبير الأذري المار ماجراموف لقب بطولة المخضرمين بست نقاط من سبع جولات رغم خسارته في الجولة الأولى وحل في المركز الثاني الدولي الفلبيني داني بلاتزر برصيد خمس نقاط يليه أكرم طاشكا مازييف من أوزبكستان.

15

أقيمت بطولة الشطرنج العائلي على هامش البطولة بمشاركة 15 عائلة وحلت عائلة باجراني في المركز الأول برصيد 12 نقطة وجاءت في المركز الثاني عائلة آكوبيان برصيد 10 نقاط وحلت عائلة فارشيني من الهند بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط.