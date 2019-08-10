القوة الثلاثية تقود «السماوي» في الطائرة والسلة واليد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قدم نادي بني ياس خلال مؤتمر صحفي مساء أول من أمس بمول الشرق، 3 مدربين من الوزن الثقيل تعاقد معهم النادي مؤخراً لقيادة فرق: الطائرة والسلة واليد في خطوة تستهدف الارتقاء بكافة الأنشطة الرياضية داخل النادي. وهم المصري محمد اللقاني مدرباً لفريق الكرة الطائرة الذي سبق له قيادة فريق النادي في أكثر من مناسبة سابقة، ومواطناه عمرو أبو الخير مدرباً لكرة السلة، ومروان رجب مدرباً لفريق كرة اليد.

رفع سهيل سعيد العامري رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس خلال المؤتمر، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعم الرياضة والرياضيين بشكل مستمر، وقدم الشكر إلى الفريق أول سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان ،النائب الثاني لرئيس النادي على الدعم المستمر والحرص على تطور بني ياس في مختلف الأنشطة الرياضية.

أصحاب إنجازات

وقال: التعاقد مع 3 مدربين يتمتعون بسيرة ذاتية جيدة وأصحاب إنجازات سابقة واسم حاضر في مختلف البطولات والإنجازات يمثل دافعاً كبيراً للاعبين من أجل المزيد من الاهتمام وفي ذات الوقت تأكيد على اهتمام النادي بكل الفرق والألعاب الرياضية.

وأضاف: تعاقدنا مع كوكبة من المدربين المتميزين حتى يكون هنالك تطور حقيقي لهذه الألعاب، ولا بد من الاجتهاد الجماعي من اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية، وأن نبذل كل جهدنا لتحقيق الأهداف.

وعبر رئيس شركة الألعاب الرياضية عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الإعلام الرياضي الداعم لمسيرة النادي والرياضة في الدولة، ذاكراً أن الأجهزة الإعلامية المختلفة تمثل جانباً مهماً في الحراك الرياضي وتسهم بشكل كبير في تطور النشاط الرياضي من خلال الرصد والمتابعة والنقد والاهتمام.

شكر

عبر المدربون الجدد عن سعادتهم بتولي المهام التدريبية في نادي بني ياس، وأكد محمد اللقاني أنه ليس غريباً على نادي بني ياس وأنه ظل موجوداً في النادي ويعرف قدرات اللاعبين جيداً، متمنياً أن يحقق الفريق طموحات الإدارة والجماهير في المرحلة المقبلة، وتمنى كل من عمرو أبو الخير ومروان رجب، أن يكونا على قدر ثقة الإدارة.