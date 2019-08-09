الشامسي يطمئن على تحضيرات سلة ويد الشارقة للموسم الجديد

المصدر: الشارقة - فائز بجوج

أكد سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، أن النادي يعتبر أحد أهم الكيانات والصروح رياضياً واجتماعياً وجماهيرياً، والذي نفتخر ونعتز بإنجازاته وبتاريخه الممتد عبر الأجيال، مشيداً بمنظومة العمل بإدارة الألعاب الجماعية بالنادي، جاء ذلك خلال زيارته إدارة الألعاب الجماعية والالتقاء بلاعبي فريقي رجال كرة اليد وكرة السلة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وذلك أثناء فترة التدريب المسائية على صالة نادي الشارقة استعداداً للموسم الرياضي 2019-2020، وجاءت الزيارة في حضور محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعلي الأميري، عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة السلة، وناجي ربيعة، عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد.

ورحب الشامسي باللاعبين الجدد المنضمين للنادي، وأشاد بالالتزام والسلوك الرياضي المتميز للاعبي نادي الشارقة في الألعاب الجماعية، وأشار إلى إن صاحب السمو حاكم الشارقة يوصينا دائماً على ضرورة التحلي بالأخلاق الرياضية قبل أي شيء آخر، وأعرب رئيس مجلس إدارة النادي، عن ثقته في أبنائه اللاعبين وفي قدرتهم على تحقيق تطلعات جماهير النادي، وعن سعادته بما رآه من جدية وروح عالية في التدريبات خلال فترة الإعداد.

وشدد محمد عبيد الحصان، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، على أهمية هذه الزيارة والتي جاءت في إطار اهتمام رئيس مجلس الإدارة المتواصل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة المعنوية وتوفير كافة متطلبات جميع الفرق الرياضية بالنادي، مؤكداً أن هذه المنظومة نجحت بفضل التخطيط السليم والتكاتف والتلاحم في تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة محلياً وخارجياً خلال الموسمين الأخيرين.