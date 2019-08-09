7 ميداليات عربية تاريخية حصاد سباحة الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أنهت بعثة منتخبنا الوطني للسباحة المشاركة الناجحة والتاريخية في البطولة العربية للمراحل السنية، التي اختتمت منافساتها أول من أمس، في المغرب، واستمرت على مدى أربعة أيام، حيث حققت البعثة نتائج لافتة، بحصدها 7 ميداليات، ثلاث منها ذهبية ومثلها برونزية، إضافة إلى ميدالية فضية تحققت في اليوم الأخير من البطولة، عبر سبّاحتنا المتألقة ليلى الخطيب بطلة العرب الجديدة، وذلك في سباق 200م صدر، وأسهمت هذه النتائج في حصول منتخب الفتيات على كأس المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، بفضل ميداليات ليلى الخطيب الأربع التي حصدتها، ومنها الثلاثية الذهبية التاريخية، في الأيام الثلاثة الأولى للبطولة، وكانت في سباقات 200م متنوع، و200م فراشة و200م ظهر، وهذه الانتصارات المدوية لنجمة منتخبنا، وسط عمالقة السباحة العربية والمنتخبات المشاركة من كل الدول، جعلتها حديث البطولة العربية، وأكدت أن السباحة الإماراتية تسير على الطريق الصحيح.

أرقام جديدة

ولم تكتفِ البعثة الإماراتية وسباحو المنتخب بحصد الميداليات السبع فقط، بل شهدت تحطيم 4 أرقام محلية، فقد حطّم محمد الحمادي رقم الدولة في سباق 100م صدر، والذي كان مسجلاً باسم مبارك سالم من عام 2002 وكان 1:14:59 دقيقة، حيث حقق الحمادي رقم 1:13:22، كما تم تحطيم رقم الدولة في سباق 4 في 100م حرة تتابع في مرحلتي 14-17 عاماً، كما تم تحطيم رقم الدولة في سباق 4 في 400 متر متنوع، واختتمت الأرقام الجديدة بتحطيم رقم الدولة في سباق 400 متر متنوع تحت 17 عاماً.

عودة مظفّرة

عادت بعثة المنتخب الوطني للسباحة، برئاسة عبد الله الوهيبي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عبر مطار دبي الدولي، قادمة من الدار البيضاء، محمّلة بالذهب والفضة والبرونز، وكان في استقبالها بالورود، رئيس الاتحاد سلطان السماحي وكل أعضاء مجلس الإدارة، حيث حرصوا على استقبال الأبطال الجدد للسباحة الإماراتية، تقديراً لإنجازاتهم اللافتة في المنافسات العربية القوية، خاصة وأن مجلس إدارة الاتحاد يولي إهتماماً كبيراً بالقاعدة منذ أن تولى إدارة اللعبة، خاصة أن منهم لاعبين مميزين وقادرين على تحقيق نتائج إيجابية إذا تم الاعتناء بهم.