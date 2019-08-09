مدرب تونسي لفريق الجزيرة في كرة اليد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

تقود المدرسة التونسية، الفريق الأول لكرة اليد بنادي الجزيرة، في الموسم الرياضي الجديد 2019/‏‏ 2020، بعد أن تعاقد النادي مع المدرب التونسي ثابت محفوظ، والذي يأمل من خلاله أن يعيد اليد الجزراوية، إلى منصة التتويج، بعد أن غابت عنها الموسم الماضي، وحرصت إدارة النادي على توفير الاستقرار الفني والإداري للفريق الأول، حيث أبقت على المدرب الوطني المساعد هاشم إسحاق، في الجهاز الفني، إلى جانب الإداري صلاح الدين اللاعب السابق بصفوف الفريق، بعد أن تمت تجديد الثقة فيهم.

وأكد عبد الله حسن السويدي المشرف العام على كرة اليد بنادي الجزيرة أن الفريق بدأ مرحلة الإعداد للموسم الجديد، اعتباراً من بداية الأسبوع الحالي، بتواجد جميع لاعبي الفريق، يرافقهم خمسة لاعبين تم ترفيعهم من فئة الشباب، وأشار إلى ضم أحد اللاعبين من الذين شملهم قرار رئيس الدولة، حفظه الله، من الفئات الأربع، وهو من ضمن المقيمين بالدولة وفق لوائح اتحاد اللعبة، كما أن النادي تعاقد مؤخراً مع اللاعب السويدي ماكس جونسون البالغ من العمر 30 عاماً، خلفاً للمحترف السابق الكولومبي اينكولين ايتو، وتمنى السويدي أن يقدم الفريق موسماً يرقى للطموحات، مستفيداً من إيجابيات الموسم الماضي ومتجاوزاً للسلبيات والعثرات التي رافقت مسيرة الفريق وخاصة في ظل الإصابات والغيابات التي طالت العديد من اللاعبين، مؤكداً أن كرة اليد على وجه الخصوص تحظى باهتمام ورعاية ودعم بلا حدود من قيادة النادي، والتي وفرت للعبة وأسرتها جل سبل النجاح كما هو الحال لبقية أبنائها على مستوى كل الفرق بقلعة العنكبوت، وترجمها جميع أبناء وبنات النادي على أرض الواقع بتحقيق العديد من البطولات خلال المواسم السابقة على مستوى الفريق الأول والمراحل.