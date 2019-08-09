روزنامة «الغولف» حافلة بالبطولات الداخلية والخارجية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تزخر روزنامة اتحاد الغولف هذا الموسم، مزيداً غير مسبوق في أنشطتها وبطولاتها المحلية والخارجية بمختلف الفئات العمرية والفتيات على مستوى الفرقي والفردي، وتشمل أكثر من 36 نشاطاً وبطولة محلية وخارجية إلى جانب المعسكرات الداخلية والخارجية، بالإضافة لورش العمل، وأعلن خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد أن موسم الغولف سنوياً يبدأ في شهر أكتوبر ويستمر حتى يونيو، وعلى مستوى البطولات المحلية يتم سنوياً تنظيم 8 بطولات شهرية، بالإضافة إلى بطولة وسام الاستحقاق وبطولة كأس دبي وبطولة فالدون والأبرز هي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، هذا إلى جانب مشاركة لاعبين من الجنسين ولمختلف الأعمار السنية في معظم البطولات التي تنظمها أندية الغولف بالدولة والدوائر والمؤسسات والشركات الخاصة.

وعن المشاركة في البطولات الخارجية قال الشامسي: ضمن أجندتنا 7 بطولات خارجية هذا الموسم، وكانت البداية في بطولة الرواد بمصر، ومن ثم بطولة آسيا والمحيط الهادي لشباب الغولف خلال شهر أغسطس، والمشاركة في البطولة الآسيوية المفتوحة للرجال والمقرر إقامتها خلال سبتمبر في الصين، ومن ثم المشاركة في البطولة العربية للمراحل السنية والمقرر إقامتها بمصر من 22 - 27 سبتمبر المقبل، كما سيشارك منتخبنا في البطولة العربية 39 للرجال والمقرر إقامتها في المملكة المغربية خلال شهر أكتوبر المقبل، هذا بالإضافة للمشاركة في البطولة الخليجية في سلطنة عمان لجميع المنتخبات (الرجال والشباب والناشئين والفتيات)، ثم المشاركة في بطولة كأس نومورا الأكبر على مستوى القارة الآسيوية والمقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر في هونغ كونغ، وتختتم مشاركاتنا في بطولة الرايدر التي ستستضيفها الإمارات خلال شهر ديسمبر 2019.