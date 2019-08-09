جوبافا يقترب من لقب أساتذة الشطرنج في مهرجان أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق الأستاذ الدولي الكبير الجورجي جوبافا بادورأول من أمس انتصاره السادس على التوالي، على حساب خصمه الإيراني برهم مقصودي (بطل العالم للشباب)، منفرداً بصدارة بطولة الأساتذة الدولية، ومقترباً من الفوز باللقب ، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج المقام حالياً بفندق سوفتيل بكورنيش أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي

وفي لقاء آخر، نجح الأستاذ الدولي الكبير الصيني الصاعد ني هوا من الفوز على الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين برهاني، كما تغلب الهندي مورالي كارتيكيان على الأوكراني أندريه فولوتكين، وفاز البولوني سوكو بارتوز على الأرميني مانويل بتروسيان وتفرق الأوزبكي يعقوبوف نودربيك على اللاعب الصربي ألكسندر إنديج.

وبنهاية الجولة السادسة تفرد الجورجي جوبافا بادور بالصدارة، يليه الأوزبكي يعقوبوف نودربيك، وفي المركز الثالث يأتي سوكو بارتوز من بولونيا.

وفي البطولة المفتوحة انفرد بالصدارة وبرصيد 6 نقاط اللاعب الدولي الفلبيني فرياس جايم برصيد 6 نقاط تليه اللاعبة الهندية جوتيسنا برصيد خمس نقاط ونصف، ويحل ثالثاً الهندي سوميت جوفر برصيد خمس نقاط ونصف أيضاً.

وشهدت بطولة الناشئين الدولية سيطرة هندية مطلقة، ويتصدر برانيش برصيد ست نقاط ونصف، يليه مواطنه ميندونكـا ليــون بست نقاط، وفي المركز الثالـث أريـان فارشينـي بالرصيد نفسه.