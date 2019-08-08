فيرناندو: أسعى لتطوير العقلية الاحترافية للاعبي «أبيض اليد»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

أعرب الإسباني فيرناندو خافيير مدرب منتخبنا الوطني لكرة اليد، خلال زيارته أول من أمس نادي الشارقة الرياضي، وحضوره تدريب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشارقة، في بداية مهمته الجديدة لقيادة المنتخب الوطني، الذي يستعد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 27 في الكويت يناير المقبل.

والمؤهلة لكأس العالم في مصر 2021، أعرب عن سعادته بهذه التجربة الجديدة مع «الأبيض الإماراتي»، وأضاف قائلاً: أنا متفائل بأجواء العمل الإيجابية مع اتحاد كرة اليد، وأعرف أن نادي الشارقة مدرسة في اللعبة، وهذا يجعلني شغوفاً لمشاهدة جميع المباريات، بعد أن رأيت الجدية والاحترافية في تدريبات الفريق.

وأكد المدرب فيرناندو، سعيه لتطوير العقلية الاحترافية للاعبي المنتخب في الأداء بجماعية والاستمتاع بكرة اليد، وأضاف: رسالتي للاعبين هي أن باب المنتخب مفتوح لكل من يجتهد، وأفضّل العمل بروح الأسرة الواحدة، وأنا هنا لمساعدتكم على تطوير.

الاستقبال والحضور ورافق المدرب خلال الزيارة محمد شريف، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، والإسباني ماركو مدرب اللياقة البدنية، وكان في استقبالهم محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وناجي ربيعة، عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد، وعلي المرزوقي المدير الإداري للمنتخب.