ليلى الخطيب تواصل حصد ذهب السباحة العربية

المصدر: المغرب - البيان الرياضي

أضافت بطلة العرب الجديدة للناشئين الإماراتية ليلى الخطيب ميداليتها الذهبية الثالثة في البطولة العربية للأعمار السنية التي اختتمت مساء أمس بالمغرب، حيث نجحت فراشة الإمارات في احتلال المركز الأول في سباق 200م ظهر.

وذلك خلال منافسات اليوم الثالث من البطولة، أول من أمس، وكانت ليلى الخطيب، قد تمكنت من حصد أول ميدالية ذهبية للسباحة الإماراتية في تاريخ مشاركاتها بالبطولات العربية، في اليوم الأول للمنافسات، وذلك في سباق 200م متنوع مسجلة زمناً قدره 2.29 دقيقة، وهو زمن يبتعد عن الرقم العربي بثانية واحدة فقط، وأما الميدالية الذهبية الثانية.

ففازت بها ليلى الخطيب في اليوم الثاني للبطولة في سباق 200م فراشة، لتخطف الأضواء تماماً في المنافسات العربية بذهبياتها الثلاث، ما يبشر بالخير للسباحة الإماراتية في البطولات كافة على جميع الصعد مستقبلاً.

برونزية ثالثة

وضمن منافسات اليوم الثالث أول من أمس، تمكن سباح منتخبنا الوطني سعيد أحمد فرج، من إحراز الميدالية البرونزية الثالثة للإمارات في البطولة بسباق 200م ظهر تحت 15 عاماً، ليزيد من غلة البرونز الإماراتي بعد حصول السباح سالم غالب، على المركز الثالث في سباق 50م فراشة، بخلاف برونزية الفرق في سباق 800م تتابع.

وكان السباح محمد الحمادي قد نجح في تحطيم رقم الدولة في سباق 100م صدر وكان الرقم المسجل سابقاً باسم مبارك سالم، حيث حقق الحمادي زمن 1:13:22، متخطياً الرقم السابق 1:14:59 دقيقة والمسجل منذ عام 2002، وبهذه النتائج يكون منتخبنا قد جمع 3 ذهبيات ومثلها برونزيات، وفي انتظار نتائج اليوم الرابع للمنافسات والذي أقيم أمس.

نتائج رائعة

وأشاد عبدالله الوهيبي رئيس البعثة، بالإنجاز الكبير الذي تحقق مع ختام اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية، والنتائج الرائعة والتي تخطت المشاركات الشرفية ليكتب أبناء الإمارات أسماءهم في سجلات الميداليات العربية، ويتم التطلع بعد ذلك إلى المشاركات الآسيوية وبحث تحقيق نتائج إيجابية فيها، وتوجه الوهيبي بالشكر إلى الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات على ما بذلوه من مجهود كبير الفترة الماضية تكلل بالنجاح وحصد العديد من الميداليات.

تهنئة

توجهت مريم الشامسي رئيس اللجنة النسائية باتحاد السباحة، عضو الوفد المشارك في البطولة العربية، بالتهنئة إلى السباحة ليلى الخطيب البطلة الذهبية الجديدة، وإلى كل أعضاء المنتخب على ما بذلوه من مجهود كبير وظهر ذلك في كل الأرقام التي تحققت في البطولة.