الزيودي يفتتح «تحدي الشطرنج» في مهرجان أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، مواجهة تحدي أبوظبي للشطرنج الذي يقام للمرة الأولى ضمن مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ 26، بحضور حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، وفؤاد درويش مدير شركة بالمز الرياضية، وجمع لقاء التحدي الذي يستمر 3 أيام المجري بيتر ليكو والروسي ألكسندر موزرفيتتش، واللذين يعتبران من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم ويتمتعان بإمكانات فنية عالية وجاء اختيارهما لهذا التحدي من قبل اللجنة المنظمة، ويختتم اللقاء بينهما اليوم لتحديد بطل المنافسة.

مقصودي البطل

وخلال فعاليات المهرجان واصل الإيراني برهم مقصودي نجاحاته وإنجازاته والتي من ضمنها فوزه ببطولة العالم للشباب، حيث توج بلقب بطولة الشطرنج الخاطف والذي أطلق عليه مسمى «الخاطف»، وجاء فوز مقصودي، بعد تفوقه في 9 مباريات وخسارة واحدة وتعادله في مثلها، لينال اللقب برصيد 9 نقاط، متقدماً على الجورجي جوبافا بادور بفارق نصف نقطة، وجاء ثالثاً الهندي الناشئ صاحب الـ 14 عاماً براجاناندا.

بطولة الناشئين

وأسفرت الجولتان الخامسة والسادسة في بطولة الناشئين الدولية عن منافسة قوية على الصدارة بين الإماراتي عصام عبدالله والهندي برانيش بحصول كل منهما على 5.5 نقاط، وجاء تقدم الإماراتي الناشئ على حساب الهندي براناف رغم تفوق الأخير عليه في التصنيف بعدد 410 نقاط، ليؤكد عصام عبدالله تطوره وتقدمه نحو العالمية، وأما منافسه برانيش فقد فاز في الجولة السادسة على الأوزبكي سينداروف بطل النسخة الماضية من مهرجان أبوظبي للناشئين، وتعادله في الجولة الخامسة مع الهندي سريهاري بعد مواجهة قوية.