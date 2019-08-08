92 سباقاً للدراجات لمختلف الفئات في الموسم الجديد

المصدر: الشارقة - محمود شلبي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الدراجات في اجتماعه الأخير برئاسة أسامة أحمد الشعفار برنامج السباقات الرسمية للموسم الرياضي الجديد، الذي أعدته اللجنة الفنية للاتحاد ويتضمن 92 سباقاً متنوعاً لجميع الفئات، وأشار عبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية أن البرنامج تم إعداده بعناية وبعد دراسة ميدانية تتناسب مع الرؤية الجديدة التي وضعها الاتحاد ليكون هذا الموسم مميزاً ومن أفضل المواسم وأكثرها إنجازاً.

حيث ستقام السباقات في مختلف مناطق الدولة مراعاة لظروف الأندية وراحة اللاعبين واللاعبات والاستفادة بأكبر قدر من السباقات التي ستقام على مدار الموسم في رفع مستوى أداء اللاعبين من خلال تدرج مسافات السباقات لتكون متقاربة مع سباقات البطولات العربية والقارية، وأكد الزرعوني أن اللجنة الفنية حرصت على الاهتمام بكل الفئات وزيادة عدد السباقات لكل فئة.

حيث يتضمن البرنامج هذا الموسم إقامة 21 سباقاً للكبار و19 للشباب و16 للناشئين و6 للأشبال و6 للبراعم و18 للإناث بالإضافة إلى 6 سباقات للهواة المواطنين.

مشيراً إلى أن اللجنة الفنية تبحث احتساب نتائج الشباب تحت 23 سنة المشاركين في سباقات الكبار وتتويجهم لتشجيعهم وإتاحة الفرصة لهم للمنافسة والتألق، كما حرصت اللجنة على الاهتمام بسباقات المضمار للكبار والشباب والناشئين والإناث، وإقامتها قبل مشاركات المنتخبات في البطولات العربية والقارية لتكون بمثابة أفضل إعداد للاعبين واللاعبات.