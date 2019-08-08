أحمد أهلي: راضون عن نتائج ناشئينا في «عربية التنس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبدى أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، رضاه عن مشاركة المنتخب في البطولة العربية للناشئين والناشئات التي اختتمت مؤخراً في مدينة الحمامات التونسية، بمشاركة 91 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 دول، وأشاد بمنتخب المستقبل معتبراًَ أنه تمكّن من تحقيق مكاسب مميزة من الوجود في هذه البطولة، بعد غياب دام ست سنوات، عن المشاركة العربية.

وأضاف أن الاتحاد دفع باللاعب عبد الله عبد العزيز العبدالله في فئة 13 سنة بنين، واللاعبة شيخة عبد الله الجناحي في فئة 14 سنة بنات، وحظيت المشاركة الإماراتية بإعجاب متابعي البطولة والنقلة النوعية التي طرأت على المستوى الفني للتنس الإماراتي، ووصف المشاركة بالإيجابية جداً لما حققته من مكاسب فنية طيبة، دون التمعن في النتائج.