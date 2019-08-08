«منها» بطلة كأس الوثبة في داكس

المصدر: فرنسا - البيان الرياضي

انتزعت المهرة «منها» بقيادة فرانسوا زافير بيرترا لقب الجولة الخامسة عشرة لسلسلة كأس الوثبة ستاليونز على الساحة الفرنسية، أول من أمس بمضمار داكس، بمشاركة 11 مهرة ومهراً في سن ثلاث سنوات، وتأتي إقامة سباقات الوثبة ستاليونز بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ضمن فعاليات النسخة 11 لمهرجان سموه العالمي بالتزامن مع «عام التسامح» وبشعار "عالم واحد 6 قارات أبوظبي - عاصمة الخيول العربية"، وأقيم سباق الوثبة ستاليونز للخيول الناشئة لمسافة 2100 م، وبلغت إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، وجاء السباق قوياً لتقارب مستويات الخيول المشاركة، وفازت البطلة بفارق 0,75 طول عن «امبوريو» بقيادة جيمي مارتن، فيما جاءت ثالثة «اجاويد» بقيادة لوري فولارد.