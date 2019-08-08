حسين البلوشي مراقباً دولياً للسلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تم اعتماد حسين البلوشي الحكم الدولي السابق في كرة السلة مراقباً دولياً، وذلك بعد عودة البلوشي لمجال اللعبة في ظل حرص الاتحاد على وجود الكوادر الوطنية في مجال اللعبة، ويعتبر حسين البلوشي من الكفاءات التحكيمية المتميزة خلال سنوات تواجده في ميدان التحكيم، وأكد خالد الهاجري عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، رئيس لجنة الحكام أن وجود البلوشي ضمن القائمة الدولية خطوة جديدة ومهمة لجذب جيل جديد من الحكام المواطنين إلى ساحة السلة.

ومن جانب آخر تم تكليف قاسم دعدوش المدير الفني المساعد بمراقبة بطولة كأس أبطال آسيا 2019 والمقرر لها المدة من 12 إلى 15 أغسطس الجاري في تايلاند وجاء التكليف من جانب الاتحاد الآسيوي للعبة.