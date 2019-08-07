4 ميداليات عربية لـ«كاراتيه الإمارات»

المصدر: دبي ـ علي شدهان

حصدت «كاراتيه الإمارات» 4 ميداليات متنوعة والمركز السادس في الترتيب العام، في ختام المشاركة في البطولة العربية الرابعة التي أسدل الستار على منافساتها المثيرة في تونس بمشاركة 10 منتخبات، ونظمها الاتحاد العربي للكاراتيه بنجاح باهر، وعادت بعثة «كاراتيه الإمارات» إلى الدولة في توقيت متأخر من مساء أول من أمس عبر مطار دبي الدولي، وحظيت باستقبال مميز بحضور اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وعمر عبدالرحمن مدير إدارة الشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وحسن الرمسي مسؤول المراسم في الهيئة العامة للرياضة، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، وعدد من أولياء الأمور.

باقات الورود

وكانت باقات الورود في استقبال البعثة لدى عودتها، والتي ضمت، راشد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات، نائب رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، رئيساً، وجابر جاسم المدير الإداري للمنتخبات الوطنية، ومحمود السيد السكرتير الإداري لاتحاد الإمارات، والجهاز الفني «وحيد حسيني مدرب «كوميتيه»، ونادر بيجي مدرب «كاتا» وناصر حسيني معداً بدنياً»، و10 لاعبات ولاعبين هم، اليازية خالد وفاطمة خصيف وسارة العامري، ويوسف فريدوني وعلي آل علي وعبدالعزيز العامري وسيف راشد وعبدالله الأنصاري ومحمد الأنصاري وحماد الغفلي.

مصر تتصدر

وفي ختام منافسات البطولة العربية الرابعة للكاراتيه بتونس، فازت مصر بالمركز الأول 33 ميدالية، 19 ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات، وتونس ثانيا بـ26 ميدالية، 7 ذهبيات و6 فضيات و13 برونزية، والمغرب ثالثاً بـ21 ميدالية، 4 ذهبيات و5 فضيات و12 برونزية، والسعودية رابعاً برصيد 15 ميدالية، 3 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات، والجزائر خامساً بـ27 ميدالية، ذهبيتين و10 فضيات و15 برونزية، والإمارات سادساً بـ4 ميداليات، ذهبية و3 برونزيات، وليبيا سابعاً بـ3 ميداليات، فضية وبرونزيتين، والعراق ثامناً بخمس برونزيات، وسوريا تاسعاً بثلاث برونزيات، واليمن عاشراً ببرونزية وحيدة.

البناء للمستقبل

وهنأ آل علي بالنتيجة التي حصل عليها نجوم ونجمات «كاراتيه الإمارات» من البطولة العربية، لافتاً إلى أن مستوى المنافسات في البطولة جاء قوياً ومثيراً نتيجة حرص غالبية المنتخبات على المشاركة بأفضل ما لديها من نجوم ونجمات من ذوي الأعمار الصغيرة بهدف البناء للمستقبل، وشدد آل علي على أن نتيجة «كاراتيه الإمارات» من البطولة العربية تعتبر مميزة جداً كونها جاءت من نجوم ونجمات ما زالوا صغاراً في الأعمار، ويتم إعدادهم للمستقبل، عاداً ذلك دليلاً قوياً على متانة قاعدة «كاراتيه الإمارات»، ومؤشراً إيجابياً على مستوى العمل الكبير الذي يقوم به اتحاد الإمارات للكاراتيه بقيادة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي.

تمهيد الطريق

وأثنى آل علي على جهود الجهاز الفني، وحرص وتفاني نجوم ونجمات «كاراتيه الإمارات» طوال منافسات البطولة العربية، مشيداً بدور الجهاز الإداري في تمهيد الطريق أمام اللاعبين واللاعبات من أجل الوقوف على منصة التتويج، مشيراً إلى أن برنامج إعداد المنتخبات الوطنية لكافة الفئات العمرية، سوف يتواصل بخطى متصاعدة خلال المرحلة القادمة استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة، وأشاد آل علي بجهود الاتحاد العربي برئاسة الدكتور إبراهيم القناص رئيس اتحادات السعودية والعرب وغرب آسيا للكاراتيه، في توفير سبل إنجاح البطولة العربية، مثنياً على مساعي الاتحاد التونسي للكاراتيه، مشيداً بدور اللجنة المنظمة للبطولة في توفير كافة مستلزمات إيصال الحدث إلى شاطئ النجاح وبتفوق عالٍ.

4 ميداليات

تمثل حصاد «كاراتيه الإمارات» في البطولة العربية بالفوز بـ4 ميداليات، أبرزها ذهبية عبدالعزيز العامري في فردي «كوميتيه» تحت 57 كغم، و3 برونزيات حصدها يوسف فريدوني في مسابقة فردي «الكاتا»، وفاطمة خصيف في فردي «كوميتيه» فوق 59 كغم، وسارة العامري في فردي «كوميتيه» تحت 59 كغم.