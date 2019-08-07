شرطة عجمان تكرّم المتفوقين في دورة اللياقة البدنية

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

كرّمت القيادة العامة لشرطة عجمان الطلاب والطالبات المتفوقين في المجموعة التدريبية الخاصة بفئة اللياقة البدنية من الطلبة منتسبي شرطة المستقبل في دورتها العشرين، بحضور علي عبد الله بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام، والعميد علي حميد المسيبي نائب مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة عجمان، والمقدم ناصر عبد الله عبيد رئيس قسم التدريب بالقيادة العامة لشرطة عجمان، لتشجيع المنتسبين على بذل المزيد للحفاظ على الصحة واللياقة والتعرف على القدرات الذاتية.

وشملت الدورة على مدى أيامها، تقديم ورش تدريب رياضية بدنية وفنية وتوعوية عملية شاملة للمشاركين لتعزيز ثقافتهم الرياضية وتدريبهم على أسس الحفاظ على اللياقة البدنية، وشهدت تجاوباً من المشاركين.