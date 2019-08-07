شاكر: «الرجبي» عينه على سباعيات العالم

المصدر: دبي-العوضي النمر

لم تتوقف مشاركات منتخبات الرجبي،على مجرد المشاركة الشرفية في البطولات، وإنما أصبحت المنافسة والفوز بالألقاب، هي الدافع الأكبر والهدف الأسمى، بعد أن وصل منتخب الرجال إلى المستوى الأول الآسيوي وهذا إنجاز كبير، يحسب للعبة والقائمين عليها، بعد الاهتمام المتواصل بتطوير المنتخبات، وتقوية قاعدتها، يقول محمد شاكر عضو مجلس الإدارة مشرف المنتخبات الوطنية لـ «البيان الرياضي» إن اللعبة أصبحت تضم لاعبين متميزين، سواء على مستوى الرجال أو منتخبات المراحل، كما أصبح لدينا منتخب فتيات قوي، قادر على تحقيق الطموحات خلال الفترة المقبلة، مما يدفعنا إلى حلم المشاركة في البطولات العالمية.

ثلاث بطولات

ويكشف محمد شاكر النقاب عن مشاركة منتخب الرجال في ثلاث بطولات قارية مقبلة، والتي ستقام خلال شهري أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل، هي سباعيات كوريا الجنوبية التي ستقام في مدينة أنشون، وسباعيات الصين التي ستقام في بكين، وسباعيات سيريلانكا التي ستقام في كولومبو، وهي السباعيات التي يشارك فيها المنتخب بعد أن تأهل إلى المستوى الأول في الفترة الماضية، وتضم صفوة منتخبات القارة الصفراء، ومن خلال تلك السباعيات، سيتم تصعيد الأول والثاني للمشاركة في سلسلة سباعيات العالم، مما يعتبر دافعاً وحافزاً قويين أمام لاعبينا، ولا شك أن هذا التأهل، ساهم في ارتفاع الروح المعنوية العالية للاعبين، وجعل استعدادهم لتلك السباعيات قوياً، من خلال المران المتواصل سواء كان لتهيئة الجوانب البدنية أولتنفيذ التعليمات الفنية، تحت إشراف المدرب ابولو برليني، حتى يحقق المنتخب، شرف المنافسة على ألقاب تلك البطولات.

مستقبل اللعبة

وقال شاكر: المنتخب أصبح يضم الآن العديد من اللاعبين الشباب، الذين يمثلون مستقبل اللعبة، ووجود قاعدة قوية، يمنح الثقة والأمان لمنتخب الرجال، لوجود احتياط استراتيجي، وتسلسل عملية التجديد بالصفوف، وقد تم ضم لاعب خلال الأيام الماضية، وهو سعود الكعبي من العين، والذي يملك قدرات، تؤهله ليكون واحداً من أبرز لاعبي المنتخب مستقبلاً، إلى جانب زملائه من أصحاب الخبرة.

رهان على الفتيات

ويراهن شاكر على مستقبل منتخب الفتيات، حيث يقوم اتحاد الرجبي بإعداد منتخب سيكون مفاجأة للجميع بمستوى لاعباته، وسيقوم المنتخب بالمشاركة في سباعيات بطولة قرغيزستان، خلال شهر أكتوبر المقبل، وتقوم التونسية أميرة بن الفقي مدربة منتخب الفتيات، بتجهيز الفريق بشكل طيب، بما يسمح له بالمنافسة.