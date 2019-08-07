جوبافا يحتفظ بصدارة «أساتذة الشطرنج» في مهرجان أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

احتفظ الجورجي جوبافا بادور، بصدارة بطولة الأساتذة الدولية، ضمن منافسات مهرجان أبوظبي الدولي الـ26 للشطرنج، المقام حالياً في فندق سوفتيل الكورنيش بالعاصمة، برعاية ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، ونجح جوبافا في الفوز على لاعبنا سالم عبدالرحمن، في الجولة الخامسة، التي جرت أحداثها أول من أمس، ليسجل العلامة الكاملة 5 نقاط، فيما ابتعد مؤقتاً لاعبنا سالم عن سباق المنافسة على الصدارة، ورصيده ثلاث نقاط ونصف، لكنه قدم مباراة قوية تبادل فيها التعادل مع منافسه، لولا فارق الوقت الذي كان في صالح جوبافا والذي اضطر سالم لأداء نقلاته في الثواني الأخيرة مما نتج عنه نقلات غير دقيقة أدت لخسارته، ويأتي في المركز الثاني اللاعب الإيراني برهم مقصودي برصيد أربع نقاط ونصف بعد فوزه على اللاعب الأوزبكي عبد الستاروف نادر بيك، فيما كان التعادل سيد الموقف في مباراة الصيني ني هوا مع اللاعب الأرميني مانويل بتروسيان ولكل منهما 4 نقاط، وكذلك تعادل الأوكراني اندريه فولتكين مع اللاعب الكسي الكسنداروف من بيلاروسيا وليصبح أيضاً رصيد كل منهما أربع نقاط

الشطرنج الخاطف

وعلى صعيد آخر، تنطلق في الساعة الخامسة من مساء اليوم بطولة الشطرنج الخاطف الدولية ضمن المهرجان، بمشاركة دولية واسعة من جميع المشاركين في البطولات المختلفة إضافة لمشاركة اللاعبين المقيمين وهواة اللعبة كون البطولة تبدأ وتنتهي في يوم واحد ولمدة أربع ساعات متواصلة.