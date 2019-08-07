خالد أحمد مساعداً لمدرب منتخب اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن محمد شريف نائب رئيس اتحاد كرة اليد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية عن تعيين المدرب الوطني خالد أحمد البلوشي مدرب منتخبنا السابق ومدرب نادي شباب الأهلي مساعداً لمدرب منتخبنا الجديد الإسباني فراشيسكو خافيير أزانزا، لتكتمل منظومة العمل في أروقة الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني في مهمة الاستعداد لآسيوية المنتخبات في يناير 2020 بدولة الكويت، والمؤهلة لكأس العالم 2022 في مصر، وتم تكليف علي حسين بمهمة مدير المنتخب، وأكد شريف أن هذا الاختيار جاء من خلال ثقة مجلس إدارة الاتحاد ولجنة المنتخبات بكفاءة وخبرات خالد أحمد الكبيرة والمميزة، مع التأكيد على الثقة الكبيرة بأبناء الإمارات، وسبق أن قاد منتخبنا وشباب الأهلي لاعتلاء منصات التتويج محلياً وخارجياً.