«مبارزة الشارقة» تعسكر في المجر استعداداً للموسم الجديد

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يدخل فريق المبارزة بنادي الشارقة معسكراً تدريبياً في مدينة دبرتسن المجرية، يستمر حتى منتصف أغسطس الجاري، استعداداً للموسم المحلي الجديد، ويرأس البعثة سلطان أحمد المازم، إداري الفريق، وتضم اللاعبين: حامد أحمد المازمي، وخالد أحمد علي عنبر، وأحمد مبارك الحمادي، وعلي جابر المرزوقي.

ويأتي المعسكر ضمن خطط إدارة الألعاب الفردية بقلعة الملك لإعداد فرقها للموسم الجديد.

وأوضح المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن المعسكرات الخارجية جزء من خطط الإدارة العليا لتجهيز الفرق في كل الألعاب، وهي تضيف إلى اللاعبين وتكسبهم مزيداً من الخبرات والاحتكاك بعدد مختلف من المدارس.