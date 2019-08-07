«مليحة» يختتم فعالياته الصيفية ويكرم المتميزين

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

احتفل نادي مليحة الرياضي، باختتام فعالياته الصيفية، التي أقامها وشارك فيها المئات من الطلبة، لاستغلال أوقات فراغهم والاستفادة من الأنشطة المقدمة في النادي، وتم تنظيم الفعاليات على مدى أربعة أسابيع، وحضر حفل الختام الذي أقيم في مقر النادي أول من أمس، عبد الله سالم الخاصوني نائب رئيس مجلس الإدارة المدير المالي وخليفة حميد تميم الكتبي أمين السر العام رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي وعبد الله سالم خلفان بن جرش رئيس لجنة التسويق والاستثمار وسالم عتيق مطر الرزه رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي، وأشاد مشرف النشاط الصيفي سالم عتيق الكتبي بالتعاون البناء من الجميع ، وقام مجلس الإدارة بتكريم المتميزين والكوادر العاملة تقديراً لعطائهم في إنجاح الفعاليات.