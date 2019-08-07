المصدر: لبنان - البيان الرياضي

بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلنت جمعية مربي الخيول العربية عن إنشاء مركز الإمارات اللبناني للفروسية، خلال فعاليات بطولة لبنان السابعة لجمال الخيول العربية، التي أقيمت مؤخراً، وشهدت حضوراً متميزاً من ممثل رئيس الجمهورية اللبنانية الوزير حسن اللقيس، وقنصل دولة الإمارات حمدان الهاشمي، وسفير دولة الكويت عبد العال القناعي، وعدد من رجال الدين من جميع الطوائف اللبنانية والقادة الأمنية.

وقال شفيق الموسوي رئيس جمعية مربي الخيول العربية، إن إنشاء مركز الإمارات اللبناني للفروسية ثمرة دعم رائد الفروسية العربية وصاحب نهضة الجواد العربي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأضاف أن الجمعية تعمل على تحسين وتطوير الخيول العربية في لبنان.