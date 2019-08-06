"كاراتيه العرب" تخطو بثقة نحو المستقبل

المصدر: دبي-علي شدهان

سجلت "كاراتيه العرب" خطوات واثقة نحو المستقبل المنشود بعد النجاح الباهر الذي سجلته النسخة الرابعة من البطولة العربية التي أسدل الستار على منافساتها المثيرة أول من أمس في تونس بمشاركة 10 منتخبات، في مقدمتها الإمارات التي حصد نجومها ونجماتها 4 ميداليات متنوعة.

حزمة إيجابيات

وأفرزت البطولة العربية الرابعة بتونس، حزمة من الإيجابيات، منها ظهور نخبة مميزة من اللاعبين واللاعبات من ذوي الأعمار الصغيرة الذين يشكلون ضمانة لمستقبل اللعبة في العالم العربي، والنجاح التنظيمي الباهر الذي سجلته تونس ممثلة بالجامعة التونسية للكاراتيه وبدرجة امتياز، إضافة إلى التناغم الإيجابي الواضح في العلاقة بين الاتحاد العربي للكاراتيه بقيادة الدكتور إبراهيم القناص والاتحادات العربية الأعضاء إلى حد الغياب التام لأي "منغصات" أو "هفوات"، ما يشير إلى أن "كاراتيه العرب" تمضي وبقوة نحو مستقبل واعد فنيا وإداريا وتنظيميا.

مصر أولا

وفي ختام منافسات البطولة العربية الرابعة للكاراتيه بتونس، فازت مصر بالمركز الأول برصيد 33 ميدالية، 19 ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات، وتونس ثانيا بـ 26 ميدالية، 7 ذهبيات و6 فضيات و13 برونزية، والمغرب ثالثا بـ 21 ميدالية، 4 ذهبيات و5 فضيات و12 برونزية، والسعودية رابعا برصيد 15 ميدالية، 3 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات، والجزائر خامسا بـ 27 ميدالية، ذهبيتان و10 فضيات و15 برونزية، والإمارات سادسا بـ 4 ميداليات، ذهبية و3 برونزيات، وليبيا سابعا بـ 3 ميداليات، فضية وبرونزيتان، والعراق ثامنا بخمس برونزيات، وسوريا تاسعا بثلاث برونزيات، واليمن عاشرا ببرونزية وحيدة.

نهضة حقيقية

وتقدم الدكتور إبراهيم القناص رئيس اتحادات السعودية والعرب وغرب آسيا للكاراتيه بالتهنئة إلى كافة المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، مشددا على أن النجاح هو العنوان الأبرز للنسخة الرابعة، مثنيا على جهود وفاعلية الجامعة التونسية للكاراتيه في تنظيم نسخة مميزة في كل الجوانب، مبديا سعادته بالمستويات الفنية المرتفعة، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة نهضة حقيقية في معظم مفاصل "كاراتيه العرب".

صورة باهرة

ومن جانبه، هنأ راشد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، بالصورة الباهرة التي ظهرت عليها البطولة العربية الرابعة فنيا وإداريا وتنظيميا، مبديا ارتياحه للنتيجة التي حصل عليها نجوم ونجمات "كاراتيه الإمارات"، لافتا إلى أن مستوى المنافسات في البطولة جاء قويا ومثيرا نتيجة حرص غالبية المنتخبات على المشاركة بأفضل ما لديها من نجوم ونجمات من ذوي الأعمار الصغيرة بهدف البناء للمستقبل.

الاتحاد العربي

وأشاد آل علي بجهود الاتحاد العربي برئاسة الدكتور إبراهيم القناص، في توفير سبل إنجاح البطولة العربية، مثنيا على مساعي الجامعة التونسية للكاراتيه، مشيدا بدور اللجنة المنظمة للبطولة في توفير كافة مستلزمات إيصال الحدث إلى شاطئ النجاح وبتفوق عال.