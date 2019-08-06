«موانئ دبي العالمية» تجدد دعمها لاتحاد الغولف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت «موانئ دبي العالمية» المحفز الرائد للتجارة العالمية عن تجديد شراكتها مع اتحاد الغولف، في إطار دعمها المستمرّ لنمو اللعبة، عبر الاستثمار في تنمية القاعدة الشعبية للمواهب بالإضافة إلى النخبة، ما يُمهدّ الطريق أمام الشباب اليافعين الطموحين ليغدوا نجوماً دوليين في المستقبل، وقال دانيال فان أوتيردايك، نائب أول الرئيس لشؤون الاتصالات في المجموعة: يتمثّل أحد الأهداف الرئيسية لمنصة الغولف الخاصة بنا في تشجيع الأشخاص في جميع أنحاء الدولة على المشاركة في هذه الرياضة، ونسعى إلى مواصلة دورنا المجتمعي، وبدوره، قال روبرت فيالا، مدير العمليات في اتحاد الغولف: عَمِلَ الاتحاد على إتاحة هذه الرياضة للاعبين الشباب، إضافةً إلى تمكينهم من النمو على الصعيد الشخصي وتعلُّمِ مهارات مهمة في الحياة وتعزيز الانضباط والقيم.