بادور ينفرد بصدارة «أساتذة الشطرنج» في مهرجان أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حصد الأستاذ الدولي الكبير الجورجي جوبافا بادور نقطته الرابعة على حساب الأستاذ الدولي الصربي ألكسندر ايندج، لينفرد بصدارة بطولة الأساتذة الدولية، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي يقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، وتستمر فعالياته حتى السبت المقبل، في فندق سوفتيل الكورنيش بأبوظبي، بينما تعادل الأرميني مانويل بتروسيان والإيراني برهم مقصودي ( بطل شباب العالم 2018 )، وكان التعادل حاضراً أيضاً في مباراة البيلاروسي الكسي الكسنداروف والأوزبكي نادربيك عبد الستاروف، فيما خسر لاعبنا الأستاذ الدولي سالم عبد الرحمن أمام الأستاذ الدولي الصيني باي جينيشي، وبنهاية الجولة الرابعة، ينفرد جوبافا بادور بالصدارة برصيد 4 نقاط، يليه 7 لاعبين برصيد ثلاث نقاط ونصف لكل منهم، وهم سالم عبد الرحمن، ونادربيك عبد الستاروف، وبرهم مقصودي، وني هاو، ومانويل بتروسيان، واندريه فولتكين، والكسي الكسنداروف.

وفي البطولة المفتوحة، تمكن الهندي سوميت جروفر، من إقصاء لاعبنا إبراهيم سلطان عن الصدارة بعد فوزه في اللقاء ليضيف جروفر نقطته الرابعة ويتصدر السباق، وفي المقابل فاز لاعبنا علي عبد العزيز على الإيراني ازالي طناز وانضم أيضاً للصدارة برصيد 4 نقاط، وفاز المصري عبد الحميد عرفان على الهندي جين نافيين